شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 3 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رضا سليم لاعب الأهلي في مران فريقه بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت له وكانت عبارة عن كسر فى عظمة الترقوة، تبعها إصابة بشد فى العضلة الأمامية، وخضع لبرنامج تأهيلي.

بات فى حكم المؤكد غياب الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

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