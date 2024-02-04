شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرار لجوزيه جوميز بشأن تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريب غداً الأحد على فترتين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في الثانية عشرة ظهر غد على ملعب النادي، على أن يخوض الفترة الثانية في السادسة مساءً.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.