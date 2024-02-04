شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاتحاد السكندرى.. استقبال خاص للصفقات الجديدة وحضور مصيلحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الاتحاد السكندري اليوم السبت استقبال خاص من قبل اللاعبين للصفقتين الجديدتين شريف رضا وناموري تراوري، وكذلك حضور محمد مصيلحي رئيس النادي لمؤازرة اللاعبين قبل مباراتهم ضد سيراميكا يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس الرابطة.

وأعلن نادي الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع شريف رضا ظهير أيمن سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوف زعيم الثغر فى الميكراتو الشتوي الحالي.

وينص تعاقد الاتحاد مع شريف رضا على استعارة اللاعب مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية لزعيم الثغر بعد نهاية الموسم الحالي.

ويُجيد شريف رضا اللعب في أكثر من مركز، وتم التعاقد معه عقب إشادة طارق العشرى بقدرته الفنية.

وكتبت صفحة الاتحاد عبر فيس بوك: "الاتحاد السكندرى يُتمم إجراءات انتقال اللاعب شريف رضا من نادى سموحة على سبيل الإعارة، مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية لزعيم الثغر بنهاية هذا الموسم، ويُجيد "شريف" اللعب في أكثر من مركز، وتم التعاقد معه عقب إشادة طارق العشرى بقدرته الفنية والمهارية، كل التوفيق والأمنيات الطيبة للاعبنا الجديد شريف رضا مع زعيم الثغر".

وجاء التعاقد مع شريف رضا في ظل رغبة طارق العشري المدير الفني في تدعيم الجبهة اليسرى لزعيم الثغر بظهير أيمن.





وناموري تراوري



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محمد مصيلحى وطارق العشرى



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