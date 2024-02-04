الامارات | منتخب الجودو يحرز برونزية «باريس غراند سلام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب الإمارات للجودو بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة «باريس غراند سلام»، بعدما نجح اللاعب نارمند بيان (23 سنة) في حصد المركز الثالث ضمن منافسات وزن تحت 66 كغم. ويختتم المنتخب مشاركته اليوم في البطولة بمنافسات الوزن الثقيل، بنزالين للاعبين جريجوري أرام في «وزن تحت 90 كغم»، وظافر آرام في «وزن تحت 100 كغم».

وتفوق نارمند بيان في الأدوار الأولى، لكنه خسر في دور الثمانية أمام بطل كوريا الجنوبية آن بول، بفارق نقطة، ليلعب في ملحق المجموعة، ويحقق الفوز على الأوكراني ايادوف بوجدان، كما فاز على بطل منغوليا يوندو باسكو ليحقق البرونزية.

وفي ختام تصفيات المجموعة، قام رئيس البعثة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام لاتحاد الجودو، بتكريم الفائزين.