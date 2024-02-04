الامارات | التعادلات تفرض نفسها على الأوائل في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق مسافي التعادل السلبي على ضيفه العروبة «المتصدر»، أمس، في الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وعلى الرغم من التعادل، إلا أن العروبة حافظ على صدارته منفرداً برصيد 46 نقطة، فيما أصبح رصيد مسافي 27 نقطة في المركز السابع.

وتعادل دبا الحصن «الثاني» على ملعبه مع «غلف يونايتد» من دون أهداف أيضاً ليصبح رصيده 35 نقطة، وبقي «غلف يونايتد» في المركز 14 برصيد 19 نقطة. وتعادل الحمرية مع الظفرة 1-1، ليصبح رصيده 20 نقطة في المركز 12، والظفرة 33 نقطة في المركز الثالث. وفاز العربي على «غلف إف سي» 2-1، ليصبح رصيده 29 نقطة في المركز الرابع، بينما «غلف إف سي» 20 نقطة في المركز الـ13.

وتستكمل المباريات اليوم بأربع مواجهات، تجمع الفجيرة مع يونايتد، ودبا الفجيرة مع الذيد، ومصفوت مع التعاون، والرمس مع سيتي.