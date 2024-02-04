الأهلي يوقع مع الثنائي الغاني لمدة 4 مواسم ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع الثنائي الغاني مواليد 2005، صامويل أوبونج لاعب "إم إس كي زيلينا"، وريندورف أدوم سارباه لاعب "شيتا"، لتوقيع عقد مدته أربع مواسم ونصف.

وكان الثنائي قد خضعا إلى فترة معايشة مع قطاع ناشئين النادي الأهلي، في ضوء التنقيب عن المواهب في القارة الإفريقية والاستفادة منهم فنيا أو ماليا.

ونال الثنائي إشادة كبيرة من الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، وتم قيد اللاعبين تحت السن.

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