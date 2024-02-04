شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه جوميز ينتظر تقرير معتمد جمال عن لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استلام التقرير الخاص بلاعبى الفريق، الذى سيعده معتمد جمال المدير الفني السابق؛ من أجل الوقوف على كل ما يخص الفريق، والعمل على تطوير بعض الجوانب سواء الفنية أو البدنية للاعبى الفارس الأبيض.

وتولي جوزيه جوميز قيادة تدريب فريق الزمالك أمس، السبت، بعدما أعلن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب التعاقد مع المدرب البرتغالى لمدة موسم ونصف، وظهرت الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك فى المران، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

جوزيه جوميز بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينيات، عندما عمل مساعد مدرب فى أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل مدربا للأحمال فى عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.

وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعادمجدداً في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.

كما تولى جوميز تدريب ريو آفي، وبعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجدداً للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.