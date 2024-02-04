شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف هداف الأهلى السابق والخليج السعودى يحتفل بعيد ميلاده الـ"28" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد شريف مهاجم الأهلى السابق والخليج السعودى الحالى اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ28، فهو من مواليد 4 فبراير 1996 بحي المنيل بمحافظة القاهرة، ينتمي والده لنادي الزمالك، وعلى الرغم من ذلك كان يُفضل انتقال ابنه للأهلي فى ظل صراع القطبين على الظفر بخدمات اللاعب فى شتاء 2018.

ومن حى مصر القديمة وأصول تمتد إلى مركز الصف بالجيزة، وجد النادي الأهلي ضالته بعد سنوات عجاف، بحثًا عن مهاجم هداف لا يخشى المرمى.

لم تكن تعلم إدارة النادي الاهلى حينما أقدمت على شراء الجناح الأيمن محمد شريف، البالغ من العمر 21 عامًا من نادي وادي دجلة عام 2018، أنه سيكون مهاجم الفريق الأول، وهداف الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا في موسم واحد، أو أنه سيتصدر قائمة هدافي الدوري المصري في الألفية الثالثة، وفى بداية لعبه للأهلى لم يستطع شريف حجز مكان فى التشكيلة الاساسية للمارد الاحمر ليخرج معاراً لإنبى .

نجم الزمالك في السبعينيات وأحد أبرز مدربى الكرة المصرية فى الوقت الحالى المخضرم حلمى طولان كان كلمة السر والشفرة التى حولت محمد شريف لمهاجم بارع صائد للأهداف، قناص بكل ما تعنيه الكلمة ليجبر الاهلى على استعادته مرة أخرى.

واستطاع محمد شريف حفر اسمه فى قلوب جماهير القلعة الحمراء، خاصة فى ظل تسجيله أهداف مهمة فى مسيرة المارد الأحمر ، وقدم شريف موسماً رائعاً بعد عودته من الاعارة كانت فيه نسبة إضاعته للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث قدم شريف أفضل مواسمه الكروية وتألق مع المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية.

وإجمالا لعب محمد شريف مع الاهلى 151 مباراة بكل البطولات بإجمالى 8685 دقيقة لعب سجل خلالها 58 هدف وصنع 11 هدف أخر وتلقى 7 كروت صفراء وحصد مع المارد الاحمر ثلاثة بطولات للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر ولقبين لدوري الابطال الافريقى ولقبين للسوبر الافريقى وثلاثة القاب للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ، وشارك محمد شريف مع الفراعنة فى 18 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.

ورحل محمد شريف عن الأهلي في الصيف الماضى بعد تلقيه عرضا من الخليج السعودي، ولرغبته في المشاركة الأساسية والحفاظ على مكانه في منتخب مصر، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية مع الأهلي في الموسم الماضي، ويتألق حالياً اللاعب فى الدوري السعودى.