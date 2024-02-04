الامارات | تعليق مباراة لمدة 20 دقيقة بعد مقتل مشجع في الدوري الأرجنتيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي رجل عمره 43 عاماً حتفه طعناً خلال اشتباكات بين مشجعين أثناء مباراة بدوري الدرجة الثانية الأرجنتيني السبت بين فريقي تشاكاريتا جونيورز ومايبو.

وبحسب قوات الأمن، بدأت اشتباكات بين مشجعي الفريق صاحب الأرض داخل الملعب ثم انتقلت خارجه، حيث أصيب الرجل بجرح نتيجة سلاح أبيض في الصدر، نقل على إثره إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تعليق المباراة لمدة 20 دقيقة قبل أن يتم استئنافها وانتهت بفوز صاحب الأرض بهدفين نظيفين.

وأبدى الفريق صاحب الأرض على حسابه بتطبيق (إنستغرام) أسفه للحادث، مشيراً إلى أنه أتاح للسلطات الاطلاع على كاميرات الأمن الملعب من أجل معرفة ملابسات الحادث.