شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعود اليوم من ألمانيا بعد جراحة خلع الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر، اليوم إلى القاهرة قادماً من ألمانيا بعد العملية الجراحية التي أجراها بعد إصابته بخلع فى الكتف تعرض لها فى مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار.

وبدأ الشناوي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بخلع في الكتف، بعدما خضع لعملية منظار فى ألمانيا خلال الأيام الماضية، حيث بدأ فى تحديد البرنامج العلاجي الخاص به والمحدد من قبل الخبير الألماني الذي أجرى له عملية تثبيت الكتف.

وتأكد غياب محمد الشناوي عن الأهلي لمدة ثلاثة أشهر، يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم العودة لمباريات فريقه، وكان محمد الشناوي قد تعرض لإصابة قوية فى الدقائق الأخيرة من مباراة مصر والرأس الأخضر، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من مباريات أمم أفريقيا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبعد التعرض لهذه الإصابة جرى تنسيق بين المنتخب الوطني وبين النادي الأهلي ليتم الاستقرار على توجه محمد الشناوي إلى ألمانيا لتلقي العلاج.