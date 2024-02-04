شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يهزم سياتل الأمريكى فى مونديال الأندية بلدغة أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 فبراير 2023، تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز قاتل (1-0) على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي، فى المباراة التى جمعتهما فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

الأهلي تمكن من تحقيق فوز كبير على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في إطار الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية، بثلاثية نظيفة، من توقيع حسين الشحات، محمد شريف وبيرسي تاو ثم فاز على سياتل الأمريكى، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى ولكنه خسر برباعية مقابل هدف على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65.

خوسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت مساعلى ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الاخيرة التى أقيمت بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .