شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب نتيجة الأشعة اليوم لتحديد طبيعة إصابة الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر اليوم نتيجة الأشعة التى خضع لها محمود حمدى الونش، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك بعد تعرضه للإصابة فى الركبة خلال مران أمس السبت بملعب النادى.

ومن المقرر أن تحسم نتيجة الأشعة نوع إصابة الونش، وفترة غيابه عن المباريات والتدريبات، على أن يتم الخضوع لفحص يدوى بعد زوال تورم الركبة قبل إعلان تشخيص الإصابة.

وتعرض محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لكدمة قوية على مستوى الركبة فى أول مران للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق، وتدخل الجهاز الطبى لإسعاف الونش وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان عليه.

وينتظر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استلام التقرير الخاص بلاعبى الفريق، الذى سيعده معتمد جمال المدير الفني السابق؛ من أجل الوقوف على كل ما يخص الفريق، والعمل على تطوير بعض الجوانب سواء الفنية أو البدنية للاعبى الفارس الأبيض.