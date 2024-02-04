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موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - صدام كروي مرتقب مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي فريق مع نظيره أرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ23 من ، والتي يحتضنها ملعب "الإمارات".

 

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 23 على النحو التالي:

1- ليفربول- 51 نقطة

2- مانشستر سيتي- 46 نقطة

3- آرسنال- 46 نقطة

4- توتنهام هوتسبير- 43 نقطة

5- أستون فيلا- 43 نقطة

6- وست هام يونايتد- 36 نقطة

7- مانشستر يونايتد- 35 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد- 32 نقطة

9- برايتون- 32 نقطة

10- - 31 نقطة

11- وولفرهامبتون- 29 نقطة

12- بورنموث- 26 نقطة

13- فولهام -25 نقطة

14- كريستال بالاس- 24 نقطة

15- برينتفورد- 22 نقطة

16- نوتنجهام فورست- 20 نقطة

17- لوتون تاون- 19 نقطة

18- إيفرتون- 18 نقطة

19- بيرنلي- 12 نقطة

20- شيفيلد يونايتد- 10 نقاط.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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