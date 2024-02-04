اخر كلام : مبابي يرفض أموال باريس سان جيرمان ويوقع لمدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير صحفية فرنسية واسبانية ان نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان أمبابي قد اتخذ قرارا نهائيا بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الأسباني بنهاية الموسم الحالي ونهاية تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية .

وقالت صحيفة لو باريسيان الفرنسية ان قصة انتقال كيليان امبابي الى نادي ريال مدريد والتي تعد سيناريو سنوى على الساحة الكروية منذ اكثر من ثلاث مواسم مؤكدة ان كيليان أمبابي رفض العرض الاخير لنادي باريس سان جيرمان بزيادة تعاقده السنوى بنسبة ٢٥ % عن تعاقده الحالي الذي يضعه بالفعل كأفضل راتب للاعب كرة على مستوى العالم حيث يتقاضى حاليا ٧٢ مليون يورو و خلال المفاوضات تم عرض راتبا يصل ٩٥ مليون يورو سنويا من جانب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وهو ما تم رفضه من جانب كيليان امبابي الذي يبدو عازما على التضحية بجزء كبير من دخله السنوي للانتقال إلى ريال مدريد .

شبكة ESPN الامريكية أكدت في تقرير لها خبر انتقال كيليان امبابي إلى ريال مدريد مشيرة إلى أن امبابي وافق على خفض راتبه الحالي ليصل إلى اقل من ٤٠ مليون يورو سنويا مشيرة إلى أن امبابي يهدف الانتقال إلى الفريق الملكي من اجل حصد الالقاب حيث يعد الملكي هو النادي الامثر حصدا للألقاب على مستوى دوري أبطال أوربا بينما يعد باريس سان جيرمان هو النادي الاكثر انفاقا لمحاولة الحصول على لقب واحد لدوري الابطال ولم يحدث حتى الان .

اما صحيفة الماركا فاكدت ان كيليان امبابي وافق على كل شروط ريال مدريد للأنتقال خلال الصيف المقبل وان الأعلان عن الصفقة سيتم خلال الأيام القليلة القادمة .