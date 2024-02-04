شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى إجراءات قيد على الملوانى فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، إجراءات قيد علي الملواني صانع ألعاب فريق بورفؤاد أحد أندية القسم الثاني لمدة أربع سنوات ونصف، وتم قيده بالقائمة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بعد غد الثلاثاء بالجبلاية.

ويسابق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الزمن لإنهاء ملف صفقات الميركاتو الشتوى قبل غلق باب القيد الثلاثاء المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد 6 أيام لتنتهى 6 فبراير بدلا من 31 يناير.

ونجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن في التوقيع مع اللاعب علي الملواني لاعب بور فؤاد لمدة 4 مواسم ونصف ليكون الصفقة الخامسة للفريق.

ويأمل الإسماعيلي أن يساهم علي الملواني وبقية الصفقات الجديدة في تعزيز أداء الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية في المنافسات المقبلة.

ويلعب علي الملواني فى خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عاما، وأعلن الإسماعيلي تعاقده مع أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى.

ورحل عن الإسماعيلى كل من إياد العسقلانى إلى روستوف الروسى مقابل مليون دولار، والتوجولى ياو أنور إلى البنك الأهلى مقابل 25 مليون جنيه.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.



على الملوانى على الملوانى

على الملوانى بعد التوقيع