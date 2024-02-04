شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام يضغط على سيراميكا للموافقة على إعارته للأهلى قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا بالانتقال لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويمارس الحارس ضغوطا مكثفة على مسئولى ناديه لإقناعهم بالموافقة على تحقيق حلم عمره باللعب للقلعة الحمراء.

ويترقب محمد بسام عقد جلسة بين مسئولى الأهلى وسيراميكا اليوم، الاثنين، لحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء قبل غلق باب القيد.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم التعاقد مع محمد بسام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الحالي، من أجل تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأعاد النادي الأهلي فتح التفاوض مع سيراميكا خلال الساعات الماضية على ضم محمد بسام نظير الموافقة على إعارة الثنائي أحمد عبد القادر جناح الفريق الأحمر ومصطفى مخلوف حارس المرمى الشاب، فى ظل إصابة محمد الشناوى الحارس الاساسى للأهلى بخلع فى الكتف وغيابه لنهاية الموسم.

ويرغب سيراميكا في ضم مصطفى مخلوف على سبيل البيع النهائي مقابل الموافقة على انتقال بسام إلى الأهلي، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء يرفضون بيع اللاعب بشكل نهائي ويحاولون إقناع سيراميكا بضمه على سبيل الإعارة فقط باعتباره حارس واعد ومستقبل حراسة مرمى الأهلي.

وحاول الأهلي ضم محمد بسام قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، وتفاوض مع سيراميكا، ولكن طلب سيراميكا ضم مصطفى شوبير نظير الموافقة على بيع بسام حال دون إتمام الصفقة، ولم يتمكن الأهلي من قيد حارس مرمى جديد في القائمة الإفريقية.

وعاد الأهلي وفتح التفاوض مع سيراميكا الذي طلب ضم عبد القادر ومخلوف نظير التخلي عن بسام للقلعة الحمراء، وهو ما سيتم حسمه خلال الـ48 ساعة المقبلة قبل غلق باب القيد الثلاثاء المقبل.