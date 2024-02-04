شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس 72 ساعة قضاها البرتغالى جوميز داخل نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك خلال الساعات الماضية التعاقد رسمياً مع المدرب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول الكروى بالنادى، لمدة موسم ونصف الموسم. وبعد مرور 72 ساعة على تواجد جوميز فى الزمالك نرصد كواليس تواجده فى ميت عقبة فور الوصول إلى مقر النادى وحتى الآن..

اليوم الأول الخميس 1 فبراير

وصل جوميز نادى الزمالك برفقة مساعديه الثلاثة، أندري بيكي المدرب المساعد ولويس فيسنتي مدرب الحراس وجواو ميشيل مدرب الأحمال، وعقد جلسة مع مجلس إدارة النادى، تم خلالها التوقيع على عقود توليه المهمة، والاتفاق على كافة بنود التعاقد، والذى جاء لمدة موسم ونصف مقابل 50 ألف دولار، بما فيها راتب معاونيه.

وبعد توقيع العقود، عقد الجلسة مع مجلس الإدارة، وأجرى الخواجة البرتغالى جلسة تصوير فى صالة الطائرة بنادى الزمالك، ثم انتقل إلى ملعب زامورا، ليعاين الملعب، وتفقد غرف ملابس اللاعبين، والجيم، ثم غادر مع مرافقيه مقر القلعة البيضاء.

اليوم الثانى السبت 3 فبراير

وصل جوميز مقر النادى، وعقد جلسة مع لاعبى الفريق، سواء القدامى أو الصفقات الجديدة، قبل التدريب، وشهدت حضور فتوح الغائب عن التدريبات للإصابة.

وخاض الفريق، تحت قيادة جوميز، فقرة تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية كي يتمكن المدير الفني البرتغالي من متابعة مستويات اللاعبين بشكل أكبر، وطلب جوميز تقريرا عن لاعب الفريق وارقامهم ، سواء القدامى أو الجدد.

اليوم الثالث الأحد 4 فبراير

ويخوض الفريق التدريب على فترتين، الأولى فى الثانية عشرة ظهرا، ومن المقرر أن يخوض الفريق الفترة الثانية فى السادسة مساءً.