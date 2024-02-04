شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمى للزمالك: غلق ملف الصفقات الجديدة بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، أن ناديه أغلق ملف الصفقات الشتوية بنسبة 90 % قبل غلق باب القيد الثلاثاء المقبل. وقال أحمد سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كان أبيدجان" مع الإعلامى خالد الغندور عبر راديو أون سبورت إف إم، "الزمالك أغلق ملف التعاقدات الجديدة بنسبة 90%".

وأضاف المتحدث الرسمى للزمالك، "الزمالك صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الناشيء مصطفى أشرف بسبب المزايدات التى لا تتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة".

وشهدت الساعات الماضية تكثيف مسئولى نادى الزمالك التفاوض مع نادى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لحسم صفقة مصطفى أشرف، خاصة أن اللاعب كان قريباً جداً من الانتقال للقلعة البيضاء قبل أن تتعطل بسبب مغالاة النادى الألماني فى طلباته المادية.