الاتحاد الأفريقي للطائرة يحدد موعد بطولتى الأندية للرجال والسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة موعد بطولتي إفريقيا للأندية رجال و سيدات 2024 ، و هما الحدثين اللذين ينظمهما النادي الأهلي على صالته في أبريل ومايو المقبلين برعاية الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وستقام بطولة الرجال خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل المقبل على أن يكون وصول الفرق 12 أبريل و الاجتماع الفني 13 من الشهر نفسه وتقام المنافسات في الفترة من 14 إلى 23 أبريل.

بينما تقرر اقامة منافسات السيدات خلال الفترة من 24 أبريل حتى 5 مايو ،المقبل ويبدأ وصول الفرق 24 أبريل و يقام الاجتماع الفني للبطولة في اليوم التالي لوصول الفرق وتنطلق المنافسات في الفترة من 26 أبريل إلى 4 من مايو المقبلين .

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 1 مارس آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في بطولة الرجال

ويوم 14 من مارس آخر موعد لإرسال طلبات المشاركة للسيدات.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد نجح في الحصول على موافقة الاتحاد الافريقي لاقامة البطولتين بالقاهرة استمراراً لسلسلة نجاح مصر في إستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية.