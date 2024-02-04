شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسة مع مصطفى شلبى على هامش مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الصباحي الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بعد حصوله على راحة من مران الأمس بإذن من الجهاز الفني.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع شلبي، خاصة أنه اللقاء الأول بينهما، وشارك بعدها اللاعب في التدريبات الفنية بشكل طبيعى.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز، وشهد مران الزمالك الصباحي التركيز على الجوانب الفنية، وخاض الفريق العديد من الجمل الفنية التي شرحها جوميز للاعبين قبل المران. وحرص المدرب البرتغالي على متابعة التدريبات ومنح تعليمات مستمرة للاعبين خلال المران، وتصحيح الأخطاء.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.