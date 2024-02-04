شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي للطائرة يحدد موعد بطولتى الأندية للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة موعد بطولتي أفريقيا للأندية رجال وسيدات 2024 وهما الحدثان اللذان ينظمهما النادى الأهلي على صالته فى أبريل ومايو المقبلين برعاية الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وتقام بطولة الرجال خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل المقبل، على أن يكون وصول الفرق 12 أبريل، والاجتماع الفني 13 من الشهر نفسه، وتقام المنافسات فى الفترة من 14 إلى 23 أبريل.

بينما تقرر اقامة منافسات السيدات خلال الفترة من 24 أبريل حتى 5 مايو ،المقبل ويبدأ وصول الفرق 24 أبريل و يقام الاجتماع الفني للبطولة في اليوم التالي لوصول الفرق وتنطلق المنافسات في الفترة من 26 أبريل إلى 4 من مايو المقبلين.

وحدد الاتحاد الأفريقي يوم 1 مارس آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في بطولة الرجال ويوم 14 من مارس آخر موعد لإرسال طلبات المشاركة للسيدات.