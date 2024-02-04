شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يعود لتدريبات الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، فى المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الاهلى، إن معلول تعافى كثيراً من آثار نزلة البرد التي أبعدته عن المران الجماعي أمس، وأوضح أن اللاعب انتظم فى فقرات المران الجماعي كاملا اليوم بعد تحسن حالته وتلاشي أعراض نزلة البرد.

وواصل الاهلى تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.