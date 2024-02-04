شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد عمرو أبو العز لمنصب المدير الإدارى بعد رحيل أحمد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة عمرو أبو العز لمنصب المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى، بعد توجيه الشكر لأحمد حسنى الذى شغل المنصب طوال الفترة الماضية.

وبدأ عمرو أبو العز مهام عمله بالزمالك اليوم، الأحد، لاسيما أنه كان قد رحل عن الجهاز الإدارى للزمالك فى ديسمبر 2021 ليتولى أحمد حسنى المسئولية، قبل أن يقرر المجلس الحالى عودته من جديد.

وفى سياق مختلف، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الاكتفاء بالتدريبات الصباحية التي خاضها الأبيض اليوم على ملعب النادي.

وخاض اللاعبون تدريبات فى صالة الجيمانيزيوم بالنادي بعد المران الصباحي، بعدما قرر المدير الفني الاكتفاء بالتدريبات الصباحية التى خاضها الفريق نظرا لبرودة الجو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.