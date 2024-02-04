الامارات | محمد صلاح يثير الجدل برسالة غامضة بعد خروج منتخب مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار النجم المصري وقائد منتخب مصر محمد صلاح هداف ليفربول، الجدل برسالة غامضة نشرها عبر خاصية "استوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستغرام، وذلك بعد أن تعرض لموجه كبيرة من الانتقادات الفترة الماضية أثناء تواجده مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقام النجم المصري محمد صلاح بنشر جزء بسيط من كتاب كان يقرأه، ويقول فيه المؤلف: "دي أهم واحدة.. كن نفسك.. ما تكونش زي ما أي حد عاوز.. ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين.. وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوز 37 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 42..".

ويتابع: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية.. ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه أو مشروعه الاستثماري الخاص.. ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط.. أنت نفسك.. نفسك وبس".

يأتي ذلك بعض موجه من الغضب والانتقادات، بسبب بعض قرار مغادرة معسكر منتخب "الفراعنة" والعودة إلى ليفربول للعلاج من إصابة تعرض لها خلال مشاركته في مباراته أمام غانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كاس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار "ساحل العاج".

إضافة إلى وداع المنتخب المصري لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مبكرا من الدور ثمن النهائي على يد منتخب جمهورية الكونغو، عقب خسارته بركلات الترجيح (7-8) بعد تعدلهما (1-1) في الوقت الأصلي.