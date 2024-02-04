شاهد ملخص مباراة مانشستر يونايتد أمام ويست هام

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

شاهد ملخص مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب راسموس هويلند لاعب في الدقيقة 23، بينما أضاف زميله أليخاندرو جارناتشو نجم الشياطين الحمر الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وخرج ليساندرو مارتينيز من المباراة بعدما تعرض للإصابة، ليشارك بدلًا منه اللاعب فاران في الدقيقة 71.

وعاد جارناتشو ليُسجل الهدف الثالث، والثاني له في المباراة ذلك في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتوقف رصيد وست هام يونايتد عند 36 نقطة في المركز السابع.