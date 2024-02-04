النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال تشكيل الجانرز لمباراة ليفربول في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

وينطلق اللقاء في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بين ليفربول وآرسنال على ملعب الإمارات.

وكانت مباراة الدور الأول بين آرسنال وليفربول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

ويغيب محمد النني عن التشكيل الأساسي لآرسنال أمام ليفربول، ويتواجد على مقاعد بدلاء الجانرز.





تشكيل آرسنال لمباراة ليفربول:

في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: زينتشينو، جابرييل ماجالايس، ويليام ساليبا، بن وايت.

في خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

رامسديل، محمد النني، سيدريك، والتيرز، كيويور، سميث روي، نيلسون، تروسارد، نيكيتياه.

تشكيل ليفربول لمباراة آرسنال:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أرنولد.

في الوسط: ماك أليستر - كيرتس جونز - جرافينبيرخ.

في خط الهجوم: جوتا - كودي جاكبو – لويس دياز

ويأتي فريق ليفربول في صدارة جدول تريتب الدوري الإنجليزي ويملك في رصيده 51 نقطة فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

