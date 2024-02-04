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تشكيل مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف أرسنال نظيره ، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 23 من الممتاز، في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت مصر.

ويبدأ مدرب ليفربول "يورجن كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.
الوسط: : جرافينبيرش - جونز - ماك أليستر.
الهجوم: ديوجو جوتا، لويس دياز، جاكبو.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة.

تشكيل فريق أرسنال

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب أرسنال "أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: رايا
خط الدفاع: جابرييل - ساليبا - بن وايت - زينشينكو.
خط الوسط: رايس - جورجينيو - أوديجارد.
خط الهجوم: ساكا - هافيرتز - مارتينلي.

ويحتل الجانرز المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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