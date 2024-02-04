تشكيل مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف أرسنال نظيره ليفربول ، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت مصر.
ويبدأ مدرب ليفربول "يورجن كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.
الوسط: : جرافينبيرش - جونز - ماك أليستر.
الهجوم: ديوجو جوتا، لويس دياز، جاكبو.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة.
تشكيل فريق أرسنال
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب أرسنال "أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: رايا
خط الدفاع: جابرييل - ساليبا - بن وايت - زينشينكو.
خط الوسط: رايس - جورجينيو - أوديجارد.
خط الهجوم: ساكا - هافيرتز - مارتينلي.
ويحتل الجانرز المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.