تشكيل مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف أرسنال نظيره ليفربول ، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت مصر.

ويبدأ مدرب ليفربول "يورجن كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: : جرافينبيرش - جونز - ماك أليستر.

الهجوم: ديوجو جوتا، لويس دياز، جاكبو.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة.

تشكيل فريق أرسنال

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب أرسنال "أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: جابرييل - ساليبا - بن وايت - زينشينكو.

خط الوسط: رايس - جورجينيو - أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا - هافيرتز - مارتينلي.

ويحتل الجانرز المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.