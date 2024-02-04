شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح محمود متولى حق تقرير مصيره بعد قرار كولر برحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفاوض محمود متولي مدافع الأهلى حالياً مع عدة أندية محلية للرحيل لأحدها قبل غلق باب القيد الشتوى بعد غد، الثلاثاء، عقب قرار النادي الأهلي بفسخ عقده، والذى لم يتم الإعلان عنه، لكن مسئولى القلعة الحمراء أخطروا اللاعب بالقرار.

وطلب كولر رحيل محمود متولى عن الأهلى بسبب كثرة إصاباته وغيابه فترات طويلة عن المشاركة مع المارد الأحمر، وهو ما جعل مسئولى القلعة الحمراء يتحدثون مع اللاعب للبحث عن عروض للرحيل قبل غلق باب القيد بعد 48 ساعة.

محمود متولى انضم للأهلى قادماً من الإسماعيلى فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 15 مليون جنيه فى صيف 2019، وعلى صعيد المشاركات الدولية مع منتخب مصر، شارك مدافع الأهلى فى 19 مباراة مع منتخب الشباب تحت 19 عاماً، كما شارك فى مباراتين مع المنتخب الأوليمبى تحت 23 عاما، وتلقى استدعاء للمنتخب الأول، لكنه تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال تدريبات الفراعنة.

وإجمالا.. شارك محمود متولى فى 54 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 3828 دقيقة لعب، سجل هدفاً وصنع مثله وتلقى 6 كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر المحلى 3 مرات بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرة.

وتعطلت مسيرة متولى مع الأهلى بسبب الإصابات المتكررة، وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما تعرض متولى بعد ذلك للإصابة فى أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التى لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة.

في الموسم الماضى شارك متولى أساسيا مع كولر، الذى فضل الاستفادة من اللاعب المُميز فى التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، قبل أن يتعرض للإصابة مجدداً فى الموسم الحالي ويغيب فترة طويلة.