شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال: "نتمنى لك التوفيق دائمًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادى الزمالك على توجيه الشكر لمعتمد جمال المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول، على ما قدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية، ونجاحه فى البطولة الودية والفوز بكأس دبى للتحدى.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، عبر الفيس بوك، صورة معتمد جمال معلقة عليها: "شكرًا معتمد جمال على كل ما قدمته، نتمنى لك التوفيق دائمًا".



معتمد جمال

واعتذر معتمد جمال عن عدم الاستمرار فى الجهاز الفني للزمالك بعد تولي البرتغالي جوزيه جوميز القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وأكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن معتمد جمال أحد أبناء النادي المخلصين، وكان له دور إيجابي مع الفريق الفترة الماضية وتحمل المسؤولية في ظروف صعبة، ونجح باقتدار فى أداء مهمته مع الفريق.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة متمسك بالاستفادة من معتمد جمال في أي منصب خلال الفترة المقبلة لأنه أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين.

وأختتم رئيس نادي الزمالك قائلا، "أوجه الشكر لمحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى على الفترة التي قضاها مع الفريق" مؤكدا أن النادي لا ينسى أبناءه المخلصين ويسعى للاستفادة منهم فى أى منصب لخدمة النادى.

وكان معتمد جمال تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.