شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصدر بيانا رسميا برحيل فيتوريا بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الطارئ المنعقد حاليًا بمقر الجبلاية على رحيل البرتغالي روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة أنهم بصدد إصدار بيان رسمي لكشف تفاصيل رحيل المدرب البرتغالي، موضحًا أنه لم يتم مناقشة البديل في الاجتماع الحالي.

وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا فى استكمال بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أى انتصار فى البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا مؤخرا قال فيه:" يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة ، علي ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة .

ويتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي .

وإذ يؤكد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 / 2 / 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.