شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعيين علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، فى منصب المدير الفنى للجبلاية للاستعانة بخبراته فى المرحلة المقبلة. وكان اتحاد الكرة على توجيه الشكر للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه المعاون بعد الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا والخروج من دور الـ 16. جاء قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لفيتوريا وجهازه المعاون بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد اليوم، الأحد، بمقر الاتحاد.

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