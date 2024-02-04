التشكيل الرسمي لقمة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، التشكيل الأساسي للقمة النارية التي تجمعهما فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الإمارات"، فى الجولة الثالثة والعشرين، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال ضد ليفربول

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: جورجينيو، ديكلان رايس، أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، هافيرتز، ساكا.

تشكيل ليفربول ضد أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوناتي - فان دايك – جوميز.

خط الوسط: كورتيس جونز - ماك أليستر - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: ديوجو جوتا - جاكبو - لويس دياز.

ويغيب المصري محمد صلاح عن المباراة لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الثالث، برصيد 46 نقطة، بالتساوي مع الوصيف مانشستر سيتي.