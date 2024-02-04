الامارات | مانشستر يونايتد يحافظ على آماله في اللحاق بدوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبقى مانشستر يونايتد على حظوظه بخوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتخطيه ضيفه وست هام بفوز كبير 3-0، وذلك في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على استاد "أولد ترافورد".

وخلال المباراة دخل المدرب الهولندي إريك تن هاغ اللقاء مع ضيفه اللندني بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الدراماتيكي الخميس على مضيفه ولفرهامبتون 4-3 بفضل الشاب كوبي ماينو (18 عاماً) الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد تعثر توتنهام أمام إيفرتون بالتعادل معه 2-2 السبت، بات فريق تن هاغ الذي صعد الى المركز السادس على حساب وست هام بالذات، على بعد ست نقاط من سبيرز فيما يتخلف بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي يحتله خصمه المقبل أستون فيلا، ما يعني أنه قادر على تقليصه الى خمس في حال عاد فائزاً الأحد المقبل من "فيلا بارك".

سجل الدنماركي راسموس هويلوند، الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 23 بطريقة جميلة بعد تمريرة من البرازيلي كازيميرو، قبل أن يفرض الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو نفسه نجم الشوط الثاني بتسجيله هدفين.