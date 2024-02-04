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ليفربول يسقط أمام آرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز آرسنال على نظيره بثلاث أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في الجولة الـ 23 من الممتاز، "البريميرليج".

بدأ بوكايو ساكا نجم آرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 14، بعد تسديدة من مارتينيلي يتصدى لها أليسون بيكر حارس الريدز لترتد إلى ساكا الذي يسددها في شباك ليفربول.

ليفربول وآرسنال


قبل أن يتعادل ليفربول في الدقيقة 45 عبر نيران صديقة بعدما أحرز مجالهيس مدافع الجانرز هدفا للريدز بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني سجل مارتينيلي الهدف الثاني في شباك ليفربول في الدقيقة 67، وقبل نهاية اللقاء سجل لياندرو تروساد لاعب المدفعجية ثالث الأهداف.

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شهد اللقاء تعرض إبراهيما كوناتيه للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفرء الثانية في الدقيقة 88.

ولم يشارك محمد صلاح في المباراة بعد استبعاده للإصابة في العضلة الخلفية، فيما ظل محمد النني على مقاعد بدلاء المدفعجية ولم يلعب.

توقف رصيده ليفربول عند 51 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع آرسنال رصيده إلى 49 نقطة في وصافة البريميرليج.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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