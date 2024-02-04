شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل محمد غرابة عن منصب مدير منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل محمد غرابة عن منصب مدير المنتخب الوطنى، بعدما استقر اتحاد الكرة على توجيه الشكر للجهاز الفنى للفراعنة بقيادة البرتغالى روى فيتوريا. وقرر مجلس الجبلاية الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز. الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية. الموافقة علي تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد. توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية. الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

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