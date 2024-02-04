شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن محمد يوسف المدرب العام الجديد في منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك محمد يوسف مسيرة مميزة سواء لاعبًا أو مدربًا، وكان تعيينه في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، المقرر تشكيله خلال الأيام المقبلة حدثًا استثنائيًا يضاف لمسيرة صخرة الأهلي.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلى مدربًا عامًا في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطنى.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على توجيه الشكر للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه المعاون بعد الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا والخروج من دور الـ 16.

جاء قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لفيتوريا وجهازه المعاون بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد اليوم، الأحد، بمقر الاتحاد.

ونرصد في هذا التقرير 10 معلومات عن محمد يوسف المدرب العام الجديد:

عمره 54 عاما فهو من مواليد 9 أكتوبر 1970

ارتدي قميص المارد الأحمر لأول مرة موسم "1989-1990

لعب يوسف مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد برشلونة "1992"

حقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية "بوركينا فاسو 1998"

شارك فى كأس العالم للقارات "المكسيك 1999".

لعب بصفوف الأحمر أكثر من "210" سجل خلالها "5" أهداف.

لعب فى الأهلى "10" مواسم حقق خلالها 16 بطولة

أشهر أهدافه كان بشباك الزمالك عام 1994، فى لقاء القمة

قاد الأهلى مديرا فنيا لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2013

المدرب المؤقت في النادي الأهلي أكثر من مرة