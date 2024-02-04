شبح الإصابات يخيم على بايرن ميونخ

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وكان النادي البافاري قد انتصر مساء السبت، على بوروسيا مونشنغلادباخ (3-1)، برسم الجولة العشرين من الدوري الألماني لموسم 2023-24.
وغادر الدولي الكندي، ألفونسو ديفيز المباراة قبل دقائق من نهايتها، بعد تعرضه لإصابة في الدقيقة (86)، وحلّ البرتغالي رافاييل غيريرو بدلا منه.
وقال بايرن ميونخ في بيان عبر موقعه الرسمي: «لقد أصيب ألفونسو ديفيز في الرباط الداخلي لركبته خلال مباراتنا أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني».
وأضاف: «لقد خضع لاعبنا لفحوص طبية في القسم الطبي للنادي، وتبين أن لديه تمزقا في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، وسيكون بحاجة إلى الراحة».
ولم يحدد بطل الدوري الألماني مدة غياب ألفونسو ديفيز عن الملاعب، بينما ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في تقرير لها أن الظهير الكندي سيغيب عن الملاعب 4 أسابيع.
وبات ألفونسو ديفيز سابع لاعب داخل بايرن ميونخ يتعرض لإصابة.
ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونخ نظيره باير ليفركوزن في ملعب «باي أرينا»، الأسبوع القادم في قمة الجولة الحادية والعشرين، مساء السبت المقبل، في الدوري الألماني.
ويحتل باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني بـ52 نقطة، حصدها الفريق من 16 انتصارا و4 تعادلات، علما بأن فريق المدرب تشابي ألونسو لم يهُزم في أي مباراة حتى الآن.
لاعبو بايرن ميونخ المصابون
- ينغسلي كومان
- بونا سار
- سيرجي غنابري
- دايوت أوباميكانو
- ألفونسو ديفيز
- جوشوا كميتيش
- كونراد لايمر
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