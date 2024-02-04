ورشة عمل تناقش مبادئ حماية اللاعبين

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وتهدف الورشة إلى توعية أعضاء لجان اللاعبين بدور وأهداف اللجنة، وخلق صلة تواصل بين أعضاء لجان اللاعبين لتبادل الخبرات والمعرفة، وفهم التحديات التي يواجهها اللاعبون واللاعبات من مختلف الرياضات.
وتناقش الورشة التعريف بلجان اللاعبين الدولية والمحلية وأدوارها، ومبادئ حماية اللاعبين، ورفع مستوى وعي اللاعبين بأهمية الدورات التثقيفية للرقابة على المنشطات، وكيفية التعامل مع اللوائح والأنظمة فيما يخص العقود مع الأندية والاتحادات.
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