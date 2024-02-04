ورشة عمل تناقش مبادئ حماية اللاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية «بريتا هايدمان» البطلة الأولمبية الألمانية في لعبة المبارزة، وعضو لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية الدولية البطلة الأولمبية في لعبة التايكوندو الأردنية «نادين دواني»، عند الثانية عشرة من ظهر اليوم ورشةَ عمل لأعضاء لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية ، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وتهدف الورشة إلى توعية أعضاء لجان اللاعبين بدور وأهداف اللجنة، وخلق صلة تواصل بين أعضاء لجان اللاعبين لتبادل الخبرات والمعرفة، وفهم التحديات التي يواجهها اللاعبون واللاعبات من مختلف الرياضات.

وتناقش الورشة التعريف بلجان اللاعبين الدولية والمحلية وأدوارها، ومبادئ حماية اللاعبين، ورفع مستوى وعي اللاعبين بأهمية الدورات التثقيفية للرقابة على المنشطات، وكيفية التعامل مع اللوائح والأنظمة فيما يخص العقود مع الأندية والاتحادات.