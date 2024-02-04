جدة تحتضن بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات 2024

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وسيشارك في البطولة 8 منتخبات إلى جانب المنتخب السعودي المستضيف؛ وهي: الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، إضافة لمنتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة كضيفين من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
ومن المقرر أن تجرى قرعة البطولة اليوم في مدينة عمان الأردنية.
وتقام البطولة وفقا لنظام المجموعات، حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على مجموعتين، كل 4 منتخبات في مجموعة، ليلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.
في حين ستقام الأدوار النهائية على استاد الأمير عبدالله الفيصل من دور النصف النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.
من جانبها، رحبت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن بهيان بالمنتخبات المشاركة في البطولة، متمنية لها طيب الإقامة في المملكة.
وأكدت أن استضافة المملكة لهذه البطولة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم النسائية في المملكة، والتي سجلت العديد من النجاحات في فترة قصيرة أشاد بها الجميع.
من جهته قال الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم «إن البطولة الجديدة ستشهد منافسة عالية المستوى وتنظيما مميزا، عطفا على ما قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم في البطولات التي استضافها، سواء في اتحاد غرب آسيا أو على كافة الأصعدة والمستويات».
يذكر أن هذه المشاركة الأولى للمنتخب السعودي للسيدات في البطولات الرسمية، والتي تأتي ضمن مراحل تطوير منتخب السيدات وتقييم مرحلة التأسيس، كما أنها أول بطولة يخوضها المنتخب مع المدرب لويس كورتيس، والذي تم تعيينه في ديسمبر العام الماضي.
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