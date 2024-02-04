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مودرن فيوتشر يضرب مدينة نصر برباعية نظيفة وديا

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ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا لاستئناف الدوري

الأحد 04/فبراير/2024 - 08:55 م 2/4/2024 8:55:23 PM
مودرن فيوتشر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر فوزا كبيرا على نظيره فريق مدينة نصر برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن الاستعداد لإستئناف مسابقة الممتاز. 

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وجاءت أهداف مودرن فيوتشر عن طريق مروان محسن ، ️ايبا ،  احمد عاطف ،كجالي .

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مباراة فيوتشر ومدينة نصر

ويعسكر فريق مودرن فيوتشر حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وذلك لمدة ١٠ أيام.

ويستعد الفريق الكروي بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الأسبوع ال١٢ من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم ١٥ فبراير الجاري بالمحلة.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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