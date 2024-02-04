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أرسنال يفوز على ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة وأرسنال، التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 23 من الممتاز.

وفاز أرسنال على نظيره ليفربول بنتيجة 3-1 بملعب الإمارات.

سجل هدف أرسنال الأول، بوكايو ساكا في الدقيقة 14.

سجل هدف ليفربول، جابرييل "هدف ذاتي" في الدقيقة 45+3.

سجل هدف أرسنال الثاني، مارتينيلي في الدقيقة 67.

بطاقة حمراء لمدافع ليفربول "كوناتي" في الدقيقة 88.

سجل هدف أرسنال الثالث، تروسار في الدقيقة 92.

ورفع الجانرز رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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