شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تفوز على سبورتنج فى دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سلة الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 73/69، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن مباريات الجوله السابعة لمباريات دوري السوبر.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

25/8

42/30

53/48

73/69

وحضر طارق السعيد رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك اللقاء لمؤازرة الفريق الأبيض في المباراة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة يوم الجمعة الأول من مارس المقبل على صالة نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة دوري السوبر.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: وائل بدر مديرًا فنيًا ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، وطارق كيمب مدربًا عامًا ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محللًا للأداء.