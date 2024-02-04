شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 4 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 4 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال المدير الفنى للفريق، بعد التعاقد مع البرتغالى جوميز مديرا فنيا للفريق، كما صرف مجلس الإدارة النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ الألمانى.

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال: "نتمنى لك التوفيق دائمًا"

حرص مسئولو نادى الزمالك على توجيه الشكر لمعتمد جمال المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول، على ما قدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية، ونجاحه فى البطولة الودية والفوز بكأس دبى للتحدى.

الزمالك يعيد عمرو أبو العز لمنصب المدير الإدارى بعد رحيل أحمد حسنى

استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة عمرو أبو العز لمنصب المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى، بعد توجيه الشكر لأحمد حسنى الذى شغل المنصب طوال الفترة الماضية.

الزمالك يكتفى بالمران الصباحى اليوم ويلغى التدريب المسائى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الاكتفاء بالتدريبات الصباحية التي خاضها الأبيض اليوم على ملعب النادي.

المزاج رايق.. وصلة ضحك بين شيكابالا وعبد الله السعيد فى تدريب الزمالك

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك فى وصلة ضحك مع الوافد الجديد عبد الله السعيد، خلال مشاركتهما فى التدريبات الجماعية للفارس الأبيض ظهر اليوم، الأحد، على ملعب النادى.

طبيب الزمالك: فتوح يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف ويحتاج للعلاج 4 أسابيع

واصل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش المران الصباحي اليوم، الأحد، فى ظل معاناته من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يصرف النظر عن ضم مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ الألمانى

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك ، خروج مصطفى أشرف لاعب فريق مونشنجلادباخ الألماني من حسابات الزمالك للتعاقد معه فى الانتقالات الشتوية الجارية.