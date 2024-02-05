شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب القيد للمراحل السنية والبراعم حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة ولجنة شئون اللاعبين على فتح باب القيد لباقي المراحل السنية والبراعم حتى يوم الأحد 11 فبراير الجاري.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضي وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

القسم الأول.. ينتهي القيد الشتوى للأندية يوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

القسم الثانى.. ينتهى القيد للأندية يوم الخميس 8 فبريار بدلا من الأربعاء 31 يناير.

القسم الثالث والرابع.. ينتهى القيد للأندية يوم الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر قد شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق البالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتواصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم باتحاد الكرة خلال الساعات الماضية للوصول الى حل بشأن أزمة الـ 15 مليون، قيمة القسط المستحق لاتحاد الكرة من أجل سداده قبل نهاية شهر يناير الجارى.