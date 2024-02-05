شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: مجلس إدارة الزمالك "اجتهد" لحسم ملف الصفقات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة سعى للاجتهاد قدر المستطاع، من أجل تصحيح مسار فريق كرة القدم والوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وقال رئيس نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل اجتهد في ملف الصفقات وكنا مثل كتيبة الكوماندوز، وحققنا أكثر ما كنا نريده".

وأضاف: "اجتهدنا قدر المستطاع من أجل جماهير الزمالك العظيمة، الجماهير كانت تأمل في حسم 3 أو 4 صفقات، ولكننا نجحنا في ضم أكثر من ذلك بضم عناصر مميزة بعد رفع إيقاف القيد عن النادي".

وتابع: "البعض كان يتحدث عن تأخر نادي الزمالك في حسم بعض الملفات، لكننا نسير وفق خطة محددة نفكر بها، ويجب أن تقتنع جماهير الزمالك بذلك الأمر، لأنه يكون في مصلحة النادي وإسعاد جماهيره".

وعن التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للزمالك، أكد حسين لبيب أن جوميز سيكون علامة من علامات المدربين في تاريخ نادي الزمالك.