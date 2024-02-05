شكرا لقرائتكم خبر عن "العين فلقت الحجر".. الإصابة تداهم صفقات الأهلى قبل أول ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمات قاسية تعرضت لها جماهير الأهلى فى السنوات الأخيرة بعدما التهمت الإصابات الطويلة أبرز الوافدين الجدد للقلعة الحمراء، بعدما علقت جماهير المارد الأحمر على الصفقة الجديدة الكثير من الطموحات والأحلام لما يملكها اللاعب الجديد من إمكانيات مميزة، ولكنها تفاجأ بخروجه من الحسابات الفنية من أول وهلة، وهو ما تكرر أربع مرات خلال الفترة الأخيرة، نستعرضها فى السطور التالية..

أكوتى منساه

انضم أكوتى منساه للأهلي قادماً من المصري البوسعيدي موسم 2005/ 2006 في صفقة مهمة عقب مفاوضات عديدة بين عدلي القيعي مدير التعاقدات بالأهلي والراحل السيد متولي رئيس النادي المصري السابق، حيث قام رئيس المصري للذهاب للأهلي بنفسه لإتمام الصفقة.

وشارك اللاعب مع الأهلي في أول ظهور رسمي له بمباراة الفريق أمام إنيمبا النيجيري في دوري أبطال أفريقيا لتحدث المفاجأة ويصاب اللاعب بقطع فى الرباط الصليبي يبعده عن الملاعب 6 أشهر.

وعاد منساه للمشاركة مع الأهلي في المباريات، حيث شارك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2006 أمام الصفاقسي التونسي. كما عاد اللاعب مرة أخرى للمصري بموسم 2007/2008 ليختتم مسيرته الكروية بمصر في نادي وادي دجلة.

محمد محمود

مباراة واحدة ولم يشارك فيها بالكامل هي عمر علاقة محمد محمود بالأهلى والباقى كله عذاب حتى رحل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء، ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 اكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الآخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى استضافتها مصر وتوج الفراعنة الصغار أبطالا لها بعد وجود اسمه فى القائمة الأولى التى أعلنها شوقى غريب.

بيرسى تاو

وتلقى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني فى 2021، صدمة قوية بعد تأكد إصابة الوافد الجديد حينها بيرسي تاو فى العضلة الضامة.

بيرسى تاو خضع لفحص طبي بعد وصوله للقاهرة، وأظهر معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة سيغيب على إثرها من شهر إلى 40 يوما.