شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : بدء صيانة أرضية ملعب النادى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو أبو العز المدير الإداري لنادي الزمالك، إن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بذل مجهودًا مضاعفًا من أجل حل أزمة إيقاف القيد والنجاح في إبرام صفقات قوية.

وأضاف أبو العز خلال تصريحات تلفزيونية: "أرضية ملعب النادي، تحتاج للتهوية، وتم التواصل مع شركة صيانة لبدء العمل فيها من يوم الأربعاء المقبل لإصلاحها".

وتابع المدير الإداري: "سوف يتم مناقشة مصير تدريبات الفريق بداية من يوم الأربعاء أثناء الإصلاحات، وسيتم التشاور مع عبدالواحد السيد مدير الكرة سواء بنقل التدريبات أو الدخول في معسكر مفتوح".