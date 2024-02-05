شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: "إيشو" رفض تجديد تعاقده رغم محاولات النادى وعقد الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي الزمالك أن أحمد عبد الرحيم " إيشو" لاعب وسط الأبيض مواليد 2003 رفض تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن اللاعب رفض كافة المحاولات التي أجراها النادي لتجديد عقده في الفترة الحالية، في ظل سياسة مجلس إدارة الزمالك بتجديد عقود اللاعبين الشباب في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك عقدوا أكثر من جلسة لحسم ملف التجديد لإيشو ولكن اللاعب رفض كل المحاولات الخاصة بتجديد عقده.

وأضاف المصدر أن النادي لا يقف على أي لاعب، ولن يستمر في محاولاته لتجديد عقد اللاعب الذي لم يقدر دور الزمالك في مسيرته، تابع المصدر إن "إيشو" متغيب عن نادي الزمالك منذ عدة ايام.