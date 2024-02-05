شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يحصل على توقيع حازم مرسى بعد رحيله عن الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى لافيينا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في الحصول علي خدمات حازم مرسي مهاجم الإسماعيلي الشاب قبل غلق باب القيد الشتوي غدا.

وكان الإسماعيلي قد وجه الشكر لحازم مرسي لعدم الحاجة لجهوده ليصبح لاعبا حرا.

وأعلن الإسماعيلي تعاقده مع 6 صفقات هى: أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى وعلى الملوانى لاعب بور فؤاد وحاتم سكر لاعب الزمالك.

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة ايهاب جلال 3 مباريات قوية خلال شهر فبراير الجاري، ستكون البداية مع سيراميكا فى 15 فبراير، ثم يلاقى الزمالك فى 19 فبراير، ويختتم مبارياته بمواجهة الجونة فى 26 من الشهر الجاري وذلك خلال منافسات الدوري المصري.

ورحل عن الإسماعيلى كل من إياد العسقلانى إلى روستوف الروسى مقابل مليون دولار، والتوجولى ياو أنور إلى البنك الأهلى مقابل 25 مليون جنيه.

في سياق آخر، وجه النادى الإسماعيلى الشكر لخمسة لاعبين انتهت رحلتهم مع القلعة الصفراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما تم الاستغناء عنهم بصورة ودية، وعلي رأسهم أبو بكر حمزة الجمل نجل حمزة الجمل مدرب الدراويش السابق. كما وجه الإسماعيلي الشكر لكل من مصطفى فارس ومحمود الشبراوي ومحمد بحيري وحازم مرسي.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.

ونجح مجلس الإسماعيلي في إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أوأي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.