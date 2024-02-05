شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه جوميز يطلب تعديل اللائحة المالية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك ، تعديل اللائحة المالية للفريق الأول لتحفيز اللاعبين على الفوز خلال الفترة المقبلة، والسير نحو البطولات، على أن يتم التعديل والتغيير فى اللائحة فيما يخص مكافآت الفوز والبطولات، بالاضافة إلى العقوبات حال التقصير أو التغيب دون إذن وادعاء الإصابة والتهرب من المشاركة.

ومن المقرر عرض الأمر على إدارة الزمالك لحسم موقفها من التعديل بما يتماشى مع سياسة النادى وظروفه المالية.

وينتظر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استلام التقرير الخاص بلاعبى الفريق، الذى سيعده معتمد جمال المدير الفني السابق؛ من أجل الوقوف على كل ما يخص الفريق، والعمل على تطوير بعض الجوانب سواء الفنية أو البدنية للاعبى الفارس الأبيض.

وتولي جوميز قيادة تدريب فريق الزمالك أمس، السبت، بعدما أعلن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب التعاقد مع المدرب البرتغالى لمدة موسم ونصف، وظهرت الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك فى المران، استعدادًا للمرحلة المقبلة.